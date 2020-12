L’Oreal presenta su campaña global Stand Up contra el acoso callejero

Lo vemos todo el tiempo y en todos lados. Pero nos incomodamos y miramos para otro lado. Aunque no estemos de acuerdo, lo aceptamos. Lo naturalizamos. Queremos hablar de eso pero nos callamos. Queremos hacer algo pero muchas veces no sabemos cómo actuar. Es momento de levantar la mirada y actuar. No debemos aceptar ni tolerar el acoso callejero. Tenemos la posibilidad de hacer algo. Es hora de comprometernos para vivir en una sociedad libre de acoso en los espacios públicos.

L’Oréal Paris presenta su Campaña global “Contra el acoso callejero, Stand Up”, que desarrolló junto a la ONG Internacional HOLLABACK.

Es momento de que le pongamos fin al acoso callejero porque todas las personas tenemos derecho a usar el espacio público con seguridad y autonomía. Chiflidos, comentarios sexuales sobre tu cuerpo, que te persigan por la calle, manoseos, miradas fijas y obscenas. En Argentina, nos pasa a 9 de cada 10 mujeres, todos los días, y desde que somos chicas.

El acoso en el espacio público es violencia de género.

Conocé más detalles de la campaña y la metodología de intervención propuesta por L’Oreal París acá.