Los animales las grandes victimas del incendio

El incendio forestal de gran magnitud que se propagó por la cumbre y laderas de las

sierras de Los Ángeles, en el cordón del Ambato, provocó que muchos animales se

vieran afectados por las llamas al igual que la flora del lugar.

Dos cuadrillas de brigadistas, acompañados por baqueanos, realizaron ascenso a

esas sierras para combatir las llamas de la cabeza del incendio. Las aeronaves

hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego lograron, con sus disparos, que

las tareas que se realizaban en tierra se pudiesen concretar, consiguiendo así

contener un flanco y reducir el avance de la cabeza del siniestro que consumía

pastizal de altura a gran velocidad. Este fue declarado circunscripto, quedando

cuadrillas monitoreando para evitar que se reactive.

Un baqueano de apellido Bazán se lamentó de la situación expresando que “el fuego

pasó por los puestos Morteritos y Los Comederos, allí no vive nadie, pero nosotros

paramos en esos lugares cuando vamos a ver los animales”.

“El incendio destruyó toda la ensenada que teníamos ahí, ahora se nos complica

hasta para ir a ver a los animales, ya que ni si quiera los caballos en los que vamos

tienen algo para comer. Así que nosotros tendremos que llevar fardos en otro animal

para poder hacer ese viaje”, señaló.

En esa línea, agregó: “Otro baqueano que anduvo por los puestos me avisó que una

vaca mía se quemó. Estos campos tienen mucho mas de 400 animales, así que es

muy grave la situación”.

El incendio forestal consumió alrededor de 6 mil hectáreas.

Al respecto, el director de Biodiversidad, Carlos Barrionuevo, comentó: “Esto es una

gran problema que afecta al ecosistema en general, porque estos incendios

destruyen los hábitat de especies, de flora y fauna nativa, pero también destruyen el

hábitat de especies que son utilizadas por el hombre, como el ganado doméstico”.

“El daño es significativo y la recuperación de esos ambientes es lenta”, afirmó.

Colecta por los animales

Un grupo de estudiantes de veterinaria inició una colecta para ayudar a los animales

afectados por el incendio.

En diálogo con El Esquiú.com, Stefania, una de las jóvenes que está a cargo de esto,

relató: “Con mi amiga Agustina somos estudiantes de veterinaria. Como vimos que

todo esto no le daban ninguna solución, nos comunicamos con el municipio y nos

dijeron que recién el sábado iba a poder estar yendo un veterinario a ver. Así que nos

agarró la locura de empezar a recolectar cosas y que la gente nos ayude”.

Sobre la colecta, detalló: “Lo que más estamos necesitando en estos momentos son

vías N° 1, catéteres N° 18, iodo y sueros”.

Para colaborar, comunicarse al número 3834373861, o por Facebook a Stefania

Sorgini.