Se invita a los artistas que viven en el estado de Nueva York y pueden demostrar necesidad financiera, a postularse a partir del lunes como parte de una nueva iniciativa de UD$125 millones llamada “Los creativos reconstruyen Nueva York”. Esta está siendo apoyada por varias fundaciones importantes y promete atraer a los artistas en apuros.

Un programa proporcionaría UD$1,000 por mes durante 18 meses, sin condiciones, para que sea más fácil dedicar tiempo al trabajo creativo. El otro es para un trabajo de UD$65,000 al año con una organización comunitaria o un municipio.

La nueva iniciativa, que proporcionará estipendios mensuales a 2400 artistas de Nueva York y empleos a otros 300, es la última de una serie de esfuerzos en todo el país para garantizarles ingresos. La idea ganó apoyo durante la pandemia, cuando las presentaciones en vivo se detuvieron, las galerías se cerraron, las ferias de arte se cancelaron y muchas lecciones de arte y música se suspendieron, dejando a los artistas sufriendo algunas de las peores pérdidas de empleo en la nación.

“Hay programas de renta garantizada que se han ido lanzando a través de el país. Muchos de ellos son pilotos para entender si este trabajo ha estado funcionando”, dijo en una entrevista Sarah Calderón, directora ejecutiva del programa “Creatives Rebuild New York”, y que ha visto esos datos y realmente cree que funciona.

La intención, dijo Calderón, no es solo generar ingresos garantizados para los artistas, sino asegurarse de que cualquier programa de ingresos garantizados más amplio que se esté considerando tenga en cuenta las necesidades de los artistas y la importancia y el valor de su trabajo.

El programa cuenta con el apoyo de UD$115 millones de la Fundación Andrew W. Mellon, UD$5 millones de la Fundación Stavros Niarchos y UD$5 millones de la Fundación Ford. Los fondos para el programa son supervisados por el Centro de Mareas.

¿Quién puede aplicar? El programa describe al artista como “alguien que participa regularmente en prácticas artísticas o culturales para expresarse, transmitir conocimientos tradicionales, ofrecer recursos culturales a sus comunidades o trabajar con ellas para lograr impactos sociales”. Las disciplinas que caen dentro de su definición incluyen artesanía, danza, diseño, cine, artes literarias, artes mediáticas, música, tradición oral, práctica social, teatro, artes escénicas, artes tradicionales, artes visuales y artes interdisciplinarias.

Elizabeth Alexander, presidenta de la Fundación Mellon, dijo que la idea surgió de su trabajo en un panel estatal, el Comisión Reimaginar Nueva York que reunió a personas de una amplia gama de campos para considerar cómo el estado debería reconstruirse a partir de la pandemia y volverse más equitativo.

“A medida que continuamos visualizando y trabajando hacia nuestra realidad pospandémica”, dijo en un comunicado, “es fundamental que no pasemos por alto a los artistas cuyo trabajo continuo no sólo nos sostiene, sino que también es una parte esencial de nuestra economía”.

Emil J. Kang, quien dirige el programa de arte y cultura de la Fundación Mellon, señaló que muchos artistas tienen que asumir múltiples trabajos para llegar a fin de mes. Con estos programas, dijo, ojalá puedan dedicar más tiempo a su arte.

“Necesitamos valorar realmente las horas y el trabajo que los artistas han dedicado a su trabajo que se extiende más allá de lo que vemos en estos escenarios y paredes de galerías”, dijo Kang en una entrevista. “Necesitamos entender que hay trabajo que se involucra en todas estas cosas que, en última instancia, el público ve”.

El programa, que aceptará solicitudes hasta el 25 de marzo, intentará llegar a comunidades históricamente desatendidas por la filantropía. El proceso de solicitud incluirá adaptaciones para personas que no hablan inglés, personas con discapacidades y personas sin acceso a Internet.

“No se trata solo de la pandemia”, dijo Calderón, quien agregó que el objetivo era encontrar nuevas y mejores formas de apoyar a los artistas.

