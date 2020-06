Los comerciantes esperan repuntar esta semana las ventas por el Día del Padre

Los comerciantes de la Capital esperan poder repuntar las ventas, en el marco de las proximidades por el Día del Padre, que se celebra el próximo domingo 21 de julio.

Uno de los vendedores que trabaja en los locales de ropa, ubicados en las primeras cuadras de la Peatonal Rivadavia, comentó LA UNIÓN que desde la reapetura de los locales comerciales, la venta es baja.

“Estamos vendiendo muy poco. La gente ingresa a local, pero busca lo necesario y, a lo sumo, compra dos prendas. Busca los precios más bajos y casi no compra marca. Aquí vendemos marca, por lo que el panorama para nosotros es más complicado. De todas maneras, esperemos que esta semana se pueda levantar la venta, porque realmente está difícil”, manifestó Anibal.

En otro de los casos, una de las vendedoras de una reconocida tienda local dijo que, a pesar de las ofertas, la gente compra poco. “Muy pocos compran. Lo que pasa es que la gente estaba acostumbrada a probarse la ropa y, ahora, lamentablemente, no se puede. Y cuando el precio está rebajado, la prenda no tiene cambio. Esta situación hace que la venta sea poca”, explicó Roxana.

Cabe recordar, que esta semana, los comercios continuarán con la atención en el horario corrido hasta la 18 horas. A su vez, esperan una respuesta del COE, a la solicitud de poder extender el horario de cierre hasta las 20.