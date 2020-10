Los comercios volvieron al horario “cortado” en la Capital

Desde ayer, los comercios de la ciudad Capital retomaron el horario “cortado” para

atender al público, como era habitual hasta antes de la pandemia del COVID-19.

De esta manera, el comercio en general funciona de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00.

En tanto, los shoppings como la Terminal de Ómnibus y el de Altos del Solar, lo

hacen hasta las 22.00. Corralones y ferreterías abren hasta las 20.00. Y los

autoservicios, hasta las 22.00.

Vale mencionar que actualmente, por la etapa amarilla, los comercios tienen la

posibilidad de atender hasta las 22.00.

Meses atrás y por el contexto de la pandemia, los negocios habían sido habilitados

por el Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial para atender a sus clientes

de 10.00 a 18.00. Con esto, se buscaba que los trabajadores públicos y los

empleados privados no se encuentren en el transporte público ni en las calles en los

horarios de ingreso al trabajo, con la intención de evitar contagios de coronavirus.

“Se acordó entre comerciantes”

El presidente de la Unión Comercial de Catamarca (UCC), Alejandro Segli, comentó

a El Esquiú.com que la vuelta al horario “cortado” es algo que “se acordó entre

comerciantes en Capital. No es un acuerdo con el Gobierno y con el COE”. Esto

significa que, en el resto de los municipios, los comerciantes y las autoridades

deberán definir si adhieren a este horario o continúan con el horario corrido.

Por otra parte, Segli consideró que el horario corrido en Capital “fue bueno como

experiencia para los comerciantes. En octubre, cuando empezó a apretar un poquito

el calorcito, ya no se veía tanta afluencia de gente en los horarios de la siesta.

Entonces, nuestros socios reclamaban que insistamos sobre el horario discontinuo.

Esta medida es tomada por el Gobierno, el Gobierno amplía la franja horaria en la

cual se puede trabajar, extendiéndola hasta las 22.00 y, en ese marco, la mayoría de

los comerciantes entienden que lo mejor para esta época del año es volver al horario

discontinuado”.