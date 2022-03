El programa “Días de Ensueño”, que ofrece descuentos en alimentos del 25 por

ciento y del 50 por ciento, tendrá continuidad este año. El plan iba a finalizar en

marzo, pero finalmente será renovado. Según indicaron desde la UCC a El

Esquiú.com, la idea es que el programa se extienda hasta diciembre.

El presidente de la UCC, Sebastián Luna Guzmán (foto), comentó a este medio

que “ya está confirmada la continuidad del plan ‘Días de Ensueño’ tanto como plan

los lunes, martes y miércoles como para el ‘One Shot’. No tenemos fecha, pero

sabemos que vamos a tratar de que vaya hasta diciembre. Pero la continuidad

está asegurada”.

En una entrevista que brindó a El Esquiú Play, el titular de la UCC dio a conocer

que los días 24, 25 y 26 de este mes se realizará el “One Shot”, otorga un 50 por

ciento en descuentos en la compra de alimentos.

“(El) 24, 25 y 26 de este mes vamos a estar teniendo nuevamente el ‘One Shot’. El

‘One Shot’ es solamente alimentos. Habíamos tenido anteriormente un ‘One Shot’

que había incluido librería. En este caso no, (es) solo alimentos”, agregó.

Luna Guzmán destacó que “el ‘One Shot’ llegó un poco a salvarnos a los

catamarqueños en nuestra economía diaria, a tener un poco de aire, a tener un

poco de respiro. Tener un 50 por ciento de descuento en una compra de 10 mil

pesos es buenísimo”.

También explicó que, actualmente, “estamos trabajando para ver si ese tope (de

10 mil pesos) se amplía. Por el momento, en el contexto económico en el que

vivimos, es un poco difícil. Pero se sigue trabajando sobre eso”.

Aclaración

Luna Guzmán realizó una aclaración sobre los descuentos del “One Shot” de

febrero. En ese sentido, detalló que en algunos casos ingresarán en el próximo

resumen de cuenta. Y destacó que la promoción prevé la devolución de los

montos en el primer o segundo resumen.

“Supimos que hubo algunos inconvenientes o no se estuvieron acreditando

algunos importes de descuento. Esto porque la promoción se hizo muy sobre la

hora. Lo que no se acreditó en este mes, se va a acreditar el próximo, se va a

solucionar”, señaló.