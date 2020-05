Los directores de Avengers producirán la película de Hércules: ¿quiénes serían los actores?

Disney convertirá otro clásico en un remake con actores de carne y hueso: ¡se viene Hércules!

Según The Hollywood Reporter, los directores de Avengers (Endgame e Infinity War), los Russo Brothers son los elegidos para producir el remake. El informe indica que los planes para la nueva versión están en las primeras etapas, sin planes aún en cuanto a actores, aunque el guión será escrito por Dave Callaham, escritor de The Expendables, Wonder Woman 84 y más.

Luego de que Ariana Grande cante un tema de la película para Disney Singalong, los fans de la cantante están pidiendo que sea ella quien interprete a Megara, la protagonista femenina de Hércules.