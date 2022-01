Los Fugees cancelan su gira de reunión debido a la pandemia.

“The Score” fue el segundo y último álbum lanzado por la banda en 1996; considerado entre los 100 mejores álbumes de Hip Hop de la historia y en 2003 fue situado en el puesto 477 de la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

El grupo estadounidense de hip hop formado por Lauryn Hill, Wyclef Jean y Pras Michel , anunció su gira de reunión en septiembre, con planes de actuar en noviembre y diciembre de 2021. Poco después, el grupo retrasó la gira hasta el 2022 para asegurar la mejor oportunidad de que todas las ciudades de la gira estén completamente abiertas para que Fugees pueda actuar para el mayor número de fans posible.

Solo realizaron un único concierto en New York antes de suspender la gira; luego del mismo lanzaron el comunicado oficial que decía:

“Anticipamos y entendemos la decepción, pero nuestra gira de aniversario no podrá realizarse. La continua pandemia de Covid ha dificultado las condiciones de las giras, y queremos asegurarnos de mantener a nuestros fans y a nosotros mismos sanos y salvos. Surgió una idea para honrar y celebrar este 25 aniversario de The Score, pero ahora vemos que tal vez no sea nuestro momento para retomar este trabajo pasado. Estamos agradecidos por la noche especial que pudimos compartir con algunos de ustedes en Nueva York, con ese raro momento en vivo. Si la oportunidad, la seguridad pública y la programación lo permiten, esperamos poder volver a visitarlo pronto. GRACIAS por todo su amor y apoyo a lo largo de los años¨.