“No podía ser candidato porque tenía que resolver las urgencias como ministro

pero ahora va a aparecer como el líder del espacio para dar vuelta la elección”,

resumían los colaboradores más estrechos de Sergio Massa al término del masivo

acto que encabezó en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán.

Al frente de un escenario colmado de gobernadores, que iban desde Alicia

Kirchner y Axel Kicillof hasta el anfitrión Juan Manzur y el formoseño Gildo Insfrán,

dirigentes de la CGT y la CTA, los movimientos sociales y el líder de La Cámpora,

Máximo Kirchner, Massa llamó a la militancia a “dar vuelta la historia” y “construir

un triunfo el 22 de octubre”.

La ajustada organización del acto le permitió al poderoso peronismo tucumano

recuperar la autoestima, luego de la humillante caída ante Milei en las primarias.

Exultante y entre abrazos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le preguntó al

final: “si ganamos, ¿dónde festejamos la Navidad?”.

La cumbre peronista en Tucumán también sirvió para reestructurar el comando de

campaña. Massa decidió sumar a Juan Manuel Olmos y su esposa, Malena

Galmarini al comando que hasta ahora lideraba Wado de Pedro, cuestionado

internamente por la supuesta falta de dedicación a su estratégico rol. El puntano

Alberto Rodríguez Saá incluso reclamó concentrar las decisiones en Massa y

terminar con “el doble comando”.

Para los nuevos responsables del comando de campaña, el raid de Massa en

Tucumán funcionó como una demostración del músculo político y el

encuadramiento de los gobernadores peronistas del Norte Grande, los jefes

sindicales y los intendentes. Ya en la cena que habían compartido la noche

anterior al acto, los gobernadores habían hecho autocrítica: “no lo vimos venir a

Milei”.

En rigor, estos gobernadores y los intendentes del Conurbano ayudaron a Milei a

armar las listas y fiscalizarlas, para sacarle votos a Juntos, pero en efecto no

previeron que el libertario sacaría tantos votos. En el peronismo estiman que le

sumaron cinco puntos al libertario que ahora quieren revertir.

Antes de cederle el micrófono a Massa, Manzur arengó a todas las tribus que se

habían movilizado en la soleada tarde tucumana. “El peronismo ya eligió y el

peronismo está unido, ahora vamos para adelante”, gritó para que estallaran

bombos, trompetas y aplausos.

Luego, Massa se comprometió “a ser el presidente de los trabajadores en la

Argentina”. “Voy a ser el presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el

poder de compra que han perdido en el salario, voy a ser el presidente que le

devuelva a los trabajadores la dignidad de discutir y de lograr su mejor ingreso, no

a partir de la receta que impone el Fondo Monetario Internacional sino de lo que

decidamos en la paritaria libre en la Argentina”, aseguró ante la sonrisa

complacida del líder cegetista Héctor Daer.

Asimismo, el candidato se refirió a las pymes, con cuyos representantes de las 10

delegaciones de la UIA en el norte del país había compartido un desayuno. “Cada

pyme, cada comercio, cada empresa que genera trabajo en la Argentina necesita

de un presidente y de un gobierno presente, necesita de reglas de juego en las

que se entienda que les tenemos que garantizar la competitividad y la posibilidad

de vender su trabajo al mundo”, sostuvo. Párrafo aparte, dedicó a los jubilados, la

universidad pública y gratuita y el pedido de perdón a los ciudadanos por los

funcionarios que no estuvieron a la altura de las expectativas.

Antes les había pedido a los gobernadores que activen la militancia para recuperar

votos.

Massa suele poner como ejemplo la elección Martín Llaryora en Córdoba Capital,

que arrancó doce puntos abajo y terminó ganando.

“Puede ser que no encuentren en mí al personaje simpático en TikTok que graba

videos atrevidos, pero van a encontrar en mí un presidente que se rompe el alma

laburando”, dijo Massa.

El equipo que acompañó a Massa quedó entusiasmado con el saldo de la movida

en Tucumán y la promesa de los gobernadores de sumar un millón de votos más

para el 22 de octubre.436