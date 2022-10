En la mañana del sábado a tercera hora en el coqueto predio de Policías Retirados, choque de punteros en categoría Súper Master Círculo Médico vs Banco de Catamarca, en la previa un choque muy esperado por la calidad de jugadores de ambos equipos, no defraudaron fue un partido muy disputado

Al comienzo las acciones muy parejas ida y vuelta, los leones salieron a buscar llevarse los tres puntos, el técnico Galeno Tatín Molina se la jugó con un planteo 4-3-3, con René Orellana en los tres palos transmitiendo tranquilidad y organizando la defensa, marcador por la punta derecha el negro Cisnero, marcadores centrales Laureano Romero y el Negro Rojas y por punta izquierda reapareciendo con buen nivel el Zurdito de Nueva Coneta Oscar de la Barrera, en medio campo Ángel Suárez acompañados por Lalo Roldán y Roberto Castaño, adelante con Vargas, Francisco Sachetti y Arturo Pérez.

A los 5 minutos una pelota queda picando en el área bancaria, el «Rey» Arturo le pega con potencia venciendo la resistencia del gran arquero Adolfo Quiroga, las acciones siguieron parejas entre ambos equipos al final del primer tiempo Quichina Castaño le pega una patada al blandito jugador Casco, el árbitro le muestra la segunda amarilla y a las duchas Quichina dejando al león con 10 jugadores.

Tatin mueve el banco para afrontar el segundo tiempo saca a Varguitas ingresando el Pato Figueroa, el encuentro seguía parejo no se notaba el hombre de menos en el león, a los 6 minutos del complemento el negro Rojas pega una patadita y el hombre de negro le muestra la segunda amarilla, dejando a su equipo con nueve jugadores, los bancarios se fueron con todos al ataque buscando la igualdad, no pudieron lograr por el gran sacrificio de parte de los Leones que defendieron con uñas y dientes el resultado hasta el pitazo final.

Gran festejo de parte de los Galenos por el objetivo conseguido. Mas puntero que nunca.

