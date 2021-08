Los Rolling Stones celebran los 40 años de “Tattoo You”

Para celebrar el 40° aniversario del disco Tattoo You, Los Rolling Stones están trabajando en un box set especial.

El álbum publicado el 24 de agosto de 1981 cuenta con algunos de los grandes hits de la banda como Start Me Up, Neighbours y Waiting On A Friend.

Durante una entrevista con The Times, Ronnie Wood reveló que este box set tendrá canciones inéditas. “Mick Jagger y yo hicimos nueve tracks nuevos para el relanzamiento de Tattoo You”, confesó el guitarrista.

