¿Los Simpson predijeron la película “Don´t Look Up”?

Parece que la comedia apocalíptica “Don´t Look Up” (No miren arriba) no escapa a las predicciones de Los Simpson que, esta vez, se adelantaron casi 30 años a la trama del exitoso film de Netflix.

En la película, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence interpretan a dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra. En el capítulo de Los Simpson, Bart descubre un cometa que va a impactar contra Springfield.

Mirá a continuación partes del capítulo “El cometa de Bart” y, si no la viste, el trailer de “Don´t Look Up”:

