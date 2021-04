Los “Vengadores” se olvidaron del cumpleaños de Robert Downey Jr.: solo recibió el saludo de Mark Ruffalo y Lexi Rabe

Hasta hace poco los actores de “Avengers” eran una gran familia, siempre pronta a acordarse de cumpleaños y otras efemérides de cada integrante. Sin embargo, pareciera que eso ya no es así, y Robert Downey Jr. puede dar fe de ello.

Resulta que el intérprete de Iron Man cumplió 56 años el domingo 4 de abril, pero muy pocos de sus excompañeros de Marvel se acordaron de ello en redes sociales. Uno fue Mark Ruffalo, conocido por su gran corazón y ser un excelente amigo.

Wishing my other half of the #ScienceBros a happy birthday! @RobertDowneyJr pic.twitter.com/aPJX13FieM

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) April 4, 2021