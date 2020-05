Lucia acompaña la reforma del estado del Gobernado

A casi seis meses de dejar la conducción de la provincia, la exgobernadora y actual

diputada nacional Lucía Corpacci respaldó al mandatario Raúl Jalil de forma global a

la necesidad de reformar el Estado, remarcando que no se dejará sin empleo a nadie.

También brindó su apoyo al nuevo esquema de reparto de las regalías mineras,

compartiendo con Jalil el concepto de que esos recursos fueron mal destinados

cuando el caudal era mayor.

En primer lugar, la diputada nacional reseñó que si bien son muchos los decretos que

emitió el Ejecutivo en un contexto de reforma estatal, “se tratarán en la Legislatura”

local. Así, comentó que habló con el Gobernador y señaló que “hay una

reestructuración que se debe hacer en el Estado”. A la vez, tras ocho años a cargo

de la Provincia, indicó que ella no lo pudo hacer.

Corpacci resaltó que un punto sobre la reforma del Estado debe quedar en claro para

toda la ciudadanía: “En ningún caso se trata de dejar a la gente sin trabajo, no es un

decreto de movilidad, como en algún momento se supo hacer, que la gente va a

quedar sin trabajo o se va a despedir”.

Sobre este eje, explicó que en todo caso “se trata de reorganizar”. Al igual que el

Gobernador, rescató que “hay lugares que están superpoblados de empleados y

otros que no, esto lo sabemos todos”. “Soy sincera, lo hubiera querido hacer, no

pude”, insistió, para explicar que “en su momento mis prioridades fueron otras pero

es algo que tarde o temprano tenemos que hacer para que todos trabajen y todos

ganen”.

En este orden de ideas, contempló que ello también permitirá reconocer al empleado

público, puesto que “sino se desvaloriza su tarea”. “Esto es porque hay lugares

sobrepoblados y otros en los que falta gente”.

Así, consideró que “con mucho cuidado y respetando el derecho de los trabajadores,

se puede hacer, más aun si como ciudadanos entendemos que formamos parte de

ese Estado y que la gente trabaja donde hace falta, no solo donde quiere”.

Además, contempló que “los cambios hay que hacerlos cuando uno recién asume”,

ya que “después cada vez es más difícil”. “Sucede que al Gobernador le tocó,

además de querer hacer los cambios, la pandemia del coronavirus que nos afecta de

manera tal que los recursos están limitados”, contrastó.

También rescató que “por suerte Catamarca no tiene problemas económicos en este

momento, pero uno tiene que proyectar a futuro y no se sabe lo que va a pasar”. “Hay

reformas que se debían hacer”, sostuvo la exmandataria.

Minería

Otro de los temas sobre los que habló la diputada nacional fue la derogación a la ley

de regalías mineras y sobre la cual se encuentra un proyecto en la Legislatura con

nuevas pautas. Evaluó que “en algún punto el Gobernador puede tener razón, de

hecho, creo que la tiene”.

La exmandataria recordó que en la época en que la provincia “tenía muy buenas

regalías lo cierto es que mucho la distraían en cualquier cosa, menos en obras de

infraestructura o desarrollo de sus comunidades”. “Se pagaron becas o cursos

inexplicables con fondos de regalías”, acotó.

Reseñó que, al asumir su gestión, “me pareció que un modo de que esos fondos se

utilizaran de mejor manera sea mediante una reglamentación, lo que hacía que,

cuando los intendentes no presentaban el proyecto adecuado, tras seis meses la

Provincia podía tomar esos fondos e invertirlos en obras de infraestructura para esa

comunidad”.

La diputada nacional compartió el concepto de Jalil en cuanto a que la gente no pudo

percibir mejorías en su calidad de vida. “Si la comunidad no ve desarrollo, nunca va a

dar licencia social a la minería”, dijo, para acotar que “las regalías son la garantía

para que las generaciones futuras encuentren una comunidad mejor”.

“Hubo épocas donde eran mucho dinero y no se utilizó como se debía utilizar”,

esgrimió, para señalar que no es “bueno que los dueños de las regalías pierdan la

potestad de exigir que esos fondos se inviertan en sus municipios o en sus

departamentos”.

“El Gobernador me comentó que no tiene interés en quitar los recursos a los

municipios y los departamentos mineros, quiere que esos recursos se utilicen bien”,

resaltó a finalizar.