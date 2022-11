Lucia Corpacci negó internas en el FdT

«Por suerte tenemos un Estado presente que está muy atento a las clases más vulnerables, pero de todas maneras la inflación nos golpea a todos y no es que ‘mal de muchos consuelo de pocos’, pero la inflación es un fenómeno que está siendo mundial. Países que nunca tuvieron inflación hoy la tienen y está siendo un problema, nuestro país fue un país que siempre tuvo inflación y que nosotros ya recibimos con una inflación altísima, no se olviden que el expresidente Macri se fue con una inflación casi del 50%», expresó.

Ley de humedales

Corpacci aseveró que la ley de Humedales todavía no llegó al Senado tras el dictamen que obtuvo en Diputados. No obstante, expresó su opinión sobre la polémica en la que los gobernadores del Norte grande plantearon algunas objeciones a la iniciativa. «A mi criterio no se puede poner en el mismo nivel a los humedales del litoral que a los humedales de la puna nuestra. En algunos hay una biodiversidad enorme y en otros no existe vida, no pueden ser tratados de igual manera», añadió.

Conflicto con Salud

Consultada por el conflicto en Salud, aclaró que no conocía bien cuál es el reclamo salarial, pero reconoció que dialogó con el gobernador Raú Jalil sobre el tema, quien le expresó que el límite es el presupuesto para dar respuesta a la demanda salarial.

«Yo no estoy muy interiorizada, quiero ser absolutamente sincera, de cuál es el reclamo que tiene salud. He hablado en algún momento con el Gobernador y entiendo lo que él explica de que el reclamo del salario excede lo que el Gobierno puede otorgar. Entiendo el reclamo, pero también entiendo que cuando uno gobierna una provincia tiene un presupuesto, un ingreso de dinero del que puede disponer y que ese ingreso lo tiene que repartir en todas las áreas, en salud, en educación, en infraestructura, en obra pública y por lo que yo hablé con el Gobernador la última vez, me dijo que le resultaba muy difícil llegar al acuerdo salarial que le estaban reclamando», afirmó.