El trío liderado por Hayley Williams, cuyo último álbum “After Laughter” data de 2017, brindará una serie de conciertos íntimos en Norteamérica a principios del próximo mes. Serán sus primeras actuaciones en vivo en más de cuatro años.

En Instagram, cada uno de los miembros de la banda -Williams, el guitarrista Taylor York y el baterista Zac Farro- actualizaron sus respectivas fotos de perfil, que parecen haber sido recortadas de una nueva foto de prensa del grupo.

En las imágenes oficiales se ve a Paramore presionando sus rostros contra una ventana cubierta de condensación.

Además, todas las publicaciones anteriores del trío en Instagram fueron borradas, excepto dos relacionadas con su próxima gira de regreso.

Esta reciente actividad en línea llevó a los fans a especular sobre la posibilidad de un anuncio inminente, aunque Paramore aún no comentó nada.

Paramore just changed their profile picture on Instagram. pic.twitter.com/t0qTuGlPhk

— PARAMORE ITALIA (@italiaparamore) September 7, 2022