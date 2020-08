Luego de la condena de Aybar, piden intervenir el municipio

Luego de que la Cámara Penal condenara al intendente Enrique Aybar a una pena

de seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual, el oficialismo

activó en la Legislatura la intervención de la comuna belicha de Puerta de Corral

Quemado y la caducidad del mandato. Aybar se encuentra de licencia hasta el 20 de

este mes, y como la condena no está firme, puede seguir ejerciendo sus funciones.

El proyecto fue presentado por el diputado Daniel Lavatelli (Frente de Todos).

Esgrime que “el desorden de conducta del Intendente y la mencionada sentencia nos

lleva a interpelar no solo sobre su inhabilidad moral, sino también sobre las

consecuencias administrativas y financieras que su situación judicial han producido

en el municipio que Aybar hoy representa”.

Es decir, el diputado pone entre signos de interrogación “la posibilidad de incursión

en un desorden administrativo y financiero que, conforme la Ley Orgánica de los

Municipios, implique un incumplimiento de las obligaciones contraídas”.

En la iniciativa, el legislador señala que la Constitución Provincial establece que se

podrá intervenir las comunas “por ley sancionada por los dos tercios de votos de los

miembros presentes de cada Cámara, la que no podrá ser vetada por el Ejecutivo”.

Además, el diputado indica que la comuna de Puerta de Corral Quemado se rige por

la Ley Orgánica Municipal la cual, en su artículo 60, postula las causales de

intervención. Estas son acefalía, desorden administrativo, económico o financiero y

enajenación ilegal de los bienes y deficiente prestación de los servicios públicos.

“Debemos analizar que el delito perpetrado por Aybar se cometió haciendo uso del

poder que le da el espacio institucional que ocupa y dispone de los respectivos

recursos públicos para tener la posibilidad de encubrirse, del mismo modo que lo hizo

para movilizar a los empleados de su comuna para contrarrestar los reclamos de

distintos sectores de la sociedad” evalúa Lavatelli.

El oficialista toma esto para sugerir que “el orden de las finanzas públicas estaría

siendo afectado, no solo en su correcto funcionamiento y manejo, sino que, sin

ánimos de hacer juicios anticipados, podría el erario público facilitar un posible

entorpecimiento de la causa y el normal desenvolvimiento de la actividad procesal”.

Así, el proyecto apunta no solo a intervenir el municipio y cesar en el cargo a Aybar

sino que también faculta al Gobierno a designar un “Comisionado Interventor”. Al

respecto, cabe indicar que la comuna está a cargo de Carlos Casimiro, electo

intendente suplente.