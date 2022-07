Hablando de la película durante una entrevista para Variety, Madonna señaló que decidió hacer la película ella misma después de que los ejecutivos de los estudios de Hollywood empezaran a perseguir el concepto.

Madonna decidió realizar su propia película biográfica para evitar que “hombres misóginos” controlen el proyecto. “He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria. También fue un ataque preventivo porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí”, dijo.

“La mayoría eran hombres misóginos. Así que puse el pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia, sino yo’”.

Madonna agregó que está luchando por condensar todas sus ideas para el biopic en el guión. “Tengo un guión muy largo que me resulta muy difícil acortar. Lo he ido desgranando, pero es como si me cortaran los miembros”, añadió la artista de 63 años.

El proceso de selección que nombró a Julia Garner como posible protagonista del filme tuvo etapas como sesiones de coreografía de 11 horas, supervisadas tanto por el coreógrafo habitual de la estrella como por la cantante en persona.

Todavía no se anunció la fecha de estreno.

Pablo De Mattei

-DJ PAUL (AR)-

