Madre e hijos con COVID-19, internados en el Hospital Carlos Malbrán

Una joven madre de dos pequeños de 3 años y 12 años cursa la infección por COVID-19 y ayer se confirmo que uno de los pequeños también se contagio, y otro ingreso por la guardia del Hospital de Niños Eva Perón con síntomas. Las autoridades analizaron la situación y todo el grupo familiar fue derivado al Hospital Carlos Malbran.

Así lo confirmo, Miguel Morandini, director del nosocomio infantil, también dijo que el hospital se encuentra preparado para recepcionar y tratar a los menores de edad infectados, sin embargo fue un caso excepcional ya que la madre es positiva y no tenía otro familiar para que se quedara con los niños.

“El cuadro de los niños es favorable, la mamá fue trasladada para estar internada junto a sus hijos de 12 y 3 años ya que uno de ellos dio positivo al virus y el otro presenta síntomas de contagio, pero tras pasar 12 horas de internación finalmente los tres regresaron para continuar con el aislamiento en el monovalente”, dijo Morandini en

declaraciones radiales.

Explicó que el niño “presentaba un dolor abdominal por lo que fue ingresado al hospital de Niños, una vez que se realizaron las evaluaciones y se descartó otro problemas regresaron al hospital”, explicó. “Ya tuvimos alrededor de 130 niños con síntomas sospechosos que fueron hisopados y que resultaron negativos”, expresó el médico.

“Hay que aprender a convivir con esta nueva situación. Mientras no tengamos una vacuna no vamos a poder erradicar este problema”, expresó el médico, quien además reiteró el pedido de respetar el uso de barbijo, lavado de manos y distanciamientos.