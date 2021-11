Malestar de la intersindical por la frustrada reunión con el Gobierno

La frustrada reunión entre funcionarios del Gobierno provincial y la intersindical

docente generó malestar en los representantes de los educadores. De acuerdo a lo

que explicaron desde la intersindical, estaba previsto que dialoguen con el ministro

de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna; y la ministra de Educación, Andrea

Centurión. Finalmente, esta reunión no se concretó. Luego, los referentes de la

intersindical brindaron una conferencia de prensa y consideraron que lo ocurrido “es

una falta de respeto”.

Nancy Agüero, una de las dirigentes sindicales que participó en la conferencia, explicó que solicitaron “pasar a un cuarto intermedio en razón de que las autoridades que forman parte de la paritaria no estaban presentes. Y quienes asistieron, indudablemente no podían llevar adelante un debate, una discusión, en razón de que no estuvieron presentes en las reuniones anteriores”.

Agüero, además, detalló que “llegaba el momento de las definiciones, de que digan

verdaderamente cuáles son las acciones concretas con las que Reconocimiento

Médico va a superar estas situaciones de destrato, de deshumanización de los

colegas docentes. En esta instancia, nos han faltado el respeto porque no ha sido lo

acordado”.

Titularización

Otro de los temas que abordó la intersindical fue el de la titularización, que beneficiará a más de 4 mil docentes. El dirigente gremial, Juan Godoy, remarcó que ayer “íbamos a recoger el posible listado de docentes para la titularización, no están ni las autoridades, ni el listado ni mucho menos la continuidad de paritarias”.

Mario Sánchez, otro de los referentes de la intersindical, hizo énfasis en que “es indispensable que la convocatoria sea ya con gobernación de la Provincia. Sin lugar a dudas, los ministerios no están sabiendo resolver la situación”.

Además, planteó que “es importante el tema inmediato de la nómina de titularizados,

que es un problema que data de mucho tiempo y estamos esperando a que se resuelva esa situación, compromiso que habían asumido más allá de la firma del decreto N° 2374”.

Sánchez mencionó que este panorama “nos lleva a una situación que nosotros como representantes de la docencia catamarqueña vamos a tener que observar o definir qué pasos seguir porque continuar conversando sin tener resoluciones vemos que no es lo correcto”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que inicien medidas de fuerza, Sánchez respondió que “seguramente nos vamos a organizar si no tenemos respuestas inmediatas”