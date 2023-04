En Recreo, departamento La Paz, el intendente Luis Polti anunció que los empleados municipales tendrán un aumento de sueldo de 20.000 pesos) a pagarse en 3 cuotas. La primera será de 8.000 pesos y las restantes de 6.000 pesos; aunque en el comunicado publicado en la página de Facebook del municipio no se precisó la fecha de estos incrementos. Asimismo, destacaron que Polti que estos aumentos impactarán en el Sueldo Anual Complementario y que la idea es llevar al sueldo municipal a los 100.000 pesos o más en el menor tiempo posible y de acuerdo a las posibilidades económicas del Municipio. Este anuncio no habría conformado a los gremialistas, dado que consideraron al mismo como “arbitrario” y que no llega a los 100 mil pesos como sucedió en otras comunas. José Herrera, secretario General de ATE Recreo, en diálogo con El Esquiú.com, sostuvo que “anuncio un aumento el intendente –por Polti- por las redes sociales. Todavía no sabemos si está firmado o no está firmado porque ellos lo están haciendo de forma arbitraria entre los concejales y el intendente”. Asimismo, mencionó que la semana pasada le presentaron una nota al jefe comunal y al presidente del CD, Mario Márquez donde les solicitaron un aumento que tenga un piso, como mínimo de 120 mil pesos, justificando tal solicitud “por la situación económica que está pasando el trabajador municipal”. En cuanto a los pasos que podrían seguir, el sindicalista adelantó que “seguramente vamos a llevar una medida, porque esto es insostenible. Vamos a hacer una asamblea donde vamos a hablar con los compañeros para ver qué tipo de medida vamos a llevar”.