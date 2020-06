Malestar y repudio a la suspensión del juicio al intendente Enrique Aybar

un grupo conformado por varias organizaciones se congregó frente a la Cámara

Penal Nº 3, donde debía tener su inicio el juicio en contra del intendente de Puerta de

Corral Quemado, Enrique Aybar, quien debía responder por una grave acusación de

abuso sexual.

“Es un día de mucha rabia para nosotras y debería ser de toda la sociedad. Que un

juicio se espere ocho años y que la Justicia permita todos estos recursos, no

podemos permitirlo”, dijo Ana Radusky, de la secretaría de Derechos Humanos de la

Nación, delegación Catamarca, en diálogo con Catamarca RyTV.

“Estas son las típicas dilaciones. Recordemos que logramos hacer juicios a los

peores asesinos de la historia y condenarlos con tribunales especiales de lesa

humanidad, no podemos permitir que una persona que tiene varias denuncias en su

contra y un juicio en curso siga siendo intendente, manejando el poder que maneja y

usando recursos que son legales pero no son legítimos”, expresó, añadiendo: “No

legitimamos más estos recursos legales que siguen permitiendo que estos estratos

de poder hagan lo que hacen y las víctimas sigan a la sombra de este tipo de leyes”.

Por último, reflexionó: “Este es un día de protesta, rabia, tristeza y dolor, no

querríamos estar en la calle gritando sino en nuestras casas seguras y con

gobernantes que respetan los derechos”.

Por otro lado, Ana Clara Barros, coordinadora de la Comisión de Género del Colegio

de Abogados e integrante de la Asamblea Ni Una Menos, expresó asimismo que

mantuvieron una reunión con el fiscal de Cámara, quien explicó los motivos por os

que el juicio se suspendió. Tras esto dijo: “Confiamos que va a ser rechazado (el

pedido de nulidad absoluta), porque no es más que una maniobra dilatoria que utiliza

la defensa. Nos preocupa que este tiempo de suspensión sea aprovechado por el

Intendente para amedrentar a los testigos o a la familia de los testigos. Ellos son de

Puerta de Corral Quemado, donde él ejerce el poder”.

Hecho

Cabe recordar que el hecho de abuso sexual ocurrió, según denunció la presunta

víctima, el 26 de abril de 2013, cuando Aybar habría llevado a la niña de 15 años a

un motel para abusar sexualmente de ella, haciéndole creer que realizarían los

trámites para obtener una beca de estudios. Sobre el Intendente pesan otras

denuncias más que no han llegado a ser elevadas a juicio por distintos motivos.