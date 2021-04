Tras la invitación del director creativo de Balmain, Olivier Rousteing, el artista de 27 años diseñó una línea de 10 piezas, llamada “Maluma X Balmain”, que ya está disponible en la web de la firma parisina. La misma está conformada por zapatillas, camisas, remeras y shorts, entre otras prendas.

“Uno de mis objetivos era trabajar y hacer una colección con una casa de moda respetada, pero este viaje ha sido todavía más emocionante, porque Olivier me ha empujado a diseñar con él y a crear looks que llevaré sobre el escenario y que juntan la alta costura con Papi Juancho”, destacó el cantante. “El proceso fue emocionante como siempre soñé que haría algún día, y he sido feliz de que un amigo como Olivier me deje expresar mi creatividad a través de la moda”.

Según Rousteing, el objetivo de esta colaboración fue hacer prendas de colores brillantes, con estampados de neón, idea que surgió durante el confinamiento, cuando Maluma volvió a ver sus programas favoritos de los ochenta y los noventa. “Mi amigo Maluma se dio cuenta rápido de que el nuevo estilo relajado a lo Miami, con tonos pastel y estampados llamativos, encajaba perfectamente con su estilo único y sus ritmos adictivos. Después de ser fotografiado dándole un toque caribeño a un clásico estampado francés, Maluma empezó a colaborar conmigo para crear su look para los premios MTV Video Music Awards”, recuerda. “Tras su éxito supimos que teníamos que llevar la colaboración más lejos”.

Con esta colaboración, Maluma se convierte en el primer artista latino, y el segundo en el mundo, en anunciar el lanzamiento de una edición limitada en la casa de alta costura. La primera había sido Beyoncé, quien en 2018 lanzó una colección inspirada en los diseños de sus presentaciones en el festival de Coachella.

The post Maluma prueba ser diseñador: presentó una colección para la firma parisina Balmain first appeared on Metro 95.1.