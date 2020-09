Manifestación por una remiseria clausurada

Choferes de una empresa de remises ubicada en avenida Güemes y Nieva y Castilla

reclamaron anoche porque les clausuraron la base y, por ahora, no les permiten

trabajar.

Julio Castro representante de taxis y remises, explicó que: “vinieron a cerrar la

empresa, porque supuestamente no se cumplió con una medida de protocolo”. La

clausura fue hecha por personal de la Municipalidad de la Capital y del COE, según

contó Castro.

Asimismo, relató que personas divulgaron audios sobre un chofer con coronavirus,

pero este no trabaja “hace una semana”.

Sobre el caso positivo relataron: “Hoy o ayer, le dijeron que tenía positivo, pero él

estaba completamente aislado. No tuvo contacto ni con los pasajeros, ni con

nosotros. Es un chico que no viene a la empresa”.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana señalaron que la clausura obedece a

que ”la gente del Ministerio de Salud nos realizó el pedido de verificar el lugar ya que

no tenían un punto de higiene en el interior y algunos de los choferes que estaban en

la base no tenían el barbijo”.