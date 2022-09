A través de un video en las redes sociales, el diputado opositor Alfredo Marchioli

se anotó como candidato a Gobernador, convirtiéndose en el primer dirigente

político que hace pública claramente su intención de ocupar el sillón de Avellaneda

y Tula. El legislador, referente local de Evolución Radical (espacio que encabeza

Martín Lousteau y quien en mayo había propuesto a Flavio Fama para la

gobernación), explicó que convertirse en jefe de Estado provincial es una

aspiración. “Estoy convencido de que estoy preparado y capacitado”.

Marchioli se apuntó como candidato a en un video que colgó en las redes sociales

sobre una visita a la localidad belicha de Pozo de Piedra. En la grabación fílmica,

el diputado afirma que quiere “gobernar, pero no gobernar por llegar al poder, por

llegar a un sillón, sino que tengo un profundo compromiso y vocación y estoy

convencido que podemos vivir mejor”. Además, en el video les dice a las personas

con las que está: “Cuando llegue a ser gobernador, recuerden que soy el

gobernador de ustedes, del interior, de los sectores postergados que no tuvieron la

oportunidad y la atención que se merecen como cada catamarqueño y cada

catamarqueña que habita esta bendita tierra”.

En diálogo con el programa Radiomanías, el diputado explicó que fue recibido por

las y los pobladores con “esperanza”, situación en la cual “no podía ser de otra

manera de comprometerme con ellos a gobernar la provincia, que es una

aspiración personal que tengo, porque estoy convencido que estoy preparado,

capacitado, para llevar a cabo los cambios que la sociedad demanda”. Marchioli

remarcó que desde su asunción recorre el interior, “no hay casi semana que no

haya dejado de visitar alguna localidad o no me haya dado la oportunidad de

conversar con vecinos de la Capital”.

En este orden de ideas, indicó que “eso generó una presión porque la gente está

demandando un cambio, porque perdió la confianza en este Gobierno” y con ello

se comenzó a mirar “en el arco opositor”. “Como no hay expresiones de voluntad

de vocación de poder para gobernar la provincia, se empezó a ejercer una

presión”, continuó, para remarcar que quiere “ser gobernador”.

El diputado esbozó una explicación en su candidatura. Dijo que hace “política 24-

7, no es incompatible mi función de legislador que la llevo a cabo todos los días,

estando cerca de la gente resolviendo problemas puntuales”. “Ahora la mejor

forma de hacer visible los problemas y que el Gobierno se ocupe es tener la mayor

visibilidad posible para tener la incidencia y que el Gobierno corrija los errores”. En

este orden de ideas, aclaró que su candidatura “no pasa por una instalación (de

nombre) sino porque estoy convencido de que podemos vivir mejor”.

Además, sostuvo que “no es un lanzamiento”, ya que eso “tiene otras

características”. “Esto debería circunscribirse en el anhelo, en la aspiración de

todo un espacio político; obviamente hay diálogo, conversaciones y todos

destacan de mi persona que soy andador, que estoy comprometido con las

realidades, que voy a fondo, que no especulo. Y son momentos de determinación

más que especulación, tiempos de proyección más que de pasado”.