Mariano Rosales: “Fue un año positivo a pesar de las dificultades”

“La situación atípica que nos tocó vivir, nos limitó el trabajo, pero al finalizar el año, cuando miramos para atrás, observamos que fue sumamente positivo en materia de gestión porque a pesar de todo esto, hemos logrados dar grandes saltos. El expediente digital fue uno de los avances significativos porque nunca creímos ponerlo en funcionamiento tan rápido” expresó.

“También estamos finalizando el año con obras muy importantes como lo son la Plaza de Choya, la plaza del barrio 9 de Julio, la plaza del Maestro que la semana que viene se estará inaugurando, como así también la plaza del pesebre y la plaza del Parque América. Esto es importante, porque logramos responder a una demanda de la sociedad, donde prima el bienestar del vecino”, añadió Rosales.

Para el secretario, “además de eso, vale destacar que esta pandemia ha llevado a una crisis económica a nivel mundial que repercute a nivel local y nacional, sin perjuicio de ello, el municipio ha logrado estar cerca de los vecinos. En este aspecto, hemos apostado mucho por el desarrollo local y obviamente por el turismo, porque sabemos que no se pudo hacer absolutamente nada, pero en materia de apoyo económico en momentos tan complicados a estas empresas, a nosotros nos llena de satisfacción el saber que incluso hemos tenido un superávit en habilitaciones de comercios, muy por encima del que había habitualmente. Esto significa que se abrieron más locales de los que había”.

“En este sentido, junto a la Caja de Crédito hemos otorgado subsidios y también con las intervenciones tácticas para que los comercios puedan ampliar sus espacios al aire libre, porque en esta pandemia, sabemos que al aire libre el covid-19 no se contagia con la misma rapidez y facilidad que en un espacio cerrado. Además de eso, sabemos que detrás de las empresas, hay personas que se quedaron sin trabajo, o que no pueden trabajar y viven del día a día. En este aspecto, gracias a la gestión tan humanizada del señor intendente hemos podido colaborar también con ellos. Hemos creado una plataforma con ayudas alimentarias, económicas, para alguna intervención quirúrgica, reparaciones de viviendas dañas por el temporal; todo esto a través de un diálogo directo con las personas”, sostuvo.

Rosales indicó que “el Plan Estratégico Integral también fue un paso muy importante para nosotros, ha sido un año muy productivo, hemos podido contar también con una oposición sumamente constructiva dentro del consejo deliberante que no muchos han podido lograrlo y también consideramos que responde a un gran modelo de gobierno. Nosotros no creemos en el modelo de gobierno con la sabiduría absoluta, sino que, por el contrario; tampoco estamos de acuerdo con un gobierno que no escucha e impone sus ideas a los ciudadanos”.

“Nosotros creemos que quienes conocen la historia, los problemas, los desafíos, son los vecinos, y dentro de esos vecinos también están sujetos los entuertos políticos. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Hablamos con ellos constantemente y por supuesto que, si tiene algo positivo que aportar, nosotros estamos abiertos a propuestas, porque nuestro único objetivo es la ciudad, más allá de cualquier proyecto personal que pueda tener cualquiera de nosotros”, precisó para agregar que “tal es así que tuvimos una reunión con todos los concejales de la oposición y del oficialismo para presentarles las ordenanzas que enviaríamos a extraordinarias y explicarles los objetivos, las razones por las cuales las queríamos hacer. Hemos recibido una muy buena respuesta por parte de ellos y reiteramos que, si hacen construcciones positivas, repito, ellos ejercieron durante el año una vocación opositora, con pedidos de informes, pero es parte de la democracia. Esto bueno para la democracia y alejarse de las peleas estériles, es un momento en el que debemos tener la madurez cívica suficiente y hacer reflexiones de lo que queremos para nuestra ciudad”.

Destacó por otra parte que “se mejoró la recolección, que se inauguró el GIRO que dio muy buenos resultados en la primera etapa, que aquí no se trata que cuanto mejor levantamos la basura de nuestra ciudad, agilizando la recolección de residuos de nuestra ciudad, sino que, hoy nos debemos preguntar es que hacemos con esa basura. Esa respuesta viene a dar el proyecto GIRO. Muchos dicen que la gente no iba a responder, pero, hemos comprobado que todo proyecto que implique un cambio radical necesita de la gente. Uno pasa por los contenedores de reciclado GIRO y los ve repleto de residuos secos, los camiones cuando llegan a las plantas, los empelados de las cooperativas encargadas del reciclado con muy buen ánimo, porque saben que hay un 80 o 90 por ciento de material seco que se puede reciclar”.

“Hemos llevado a los vecinos, más asfalto, más iluminación, si bien ha sino un año atípico, se ha trabajado mucho en mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó.