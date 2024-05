En una entrevista mantenida con El Esquiú Play, el jefe municipal, indicó que en el marco de la reunión se habló sobre el Fideicomiso Minero Ampliado. «Como intendentes tenemos participación sobre el destino de los fondos y sobre las obras necesarias para el departamento», indicó.

A casi siete meses de gestión, el jefe comunal manifestó que «seguimos hablando con el Gobierno porque queremos tener más participación en los recursosmineros».

«También nos reunimos con las empresas mineras, estamos en medio de la habilitación de un Código Tributario Municipal. Con las empresas que nos hemos reunido tuvimos aceptación al respecto, recordemos que antes en el municipio no había ningún impuesto, ningún ninguna tasa municipal minera, y estamos trabajando en función de eso», remarcó.

Seguidamente, recordó que desde el inicio de su gestión «lo que quisimos era recuperar recursos para Antofagasta de la Sierra, para que se desarrolle, para que crezca, y en suma, que el bienestar sea para cada antofagasteño».

«Ahora estamos entrando en épocas invernales muy fuertes, nosotros por ejemplo, no tenemos leña porque nuestra estepa es llana, por lo que la municipalidad está comprando leña para llevar a Antofagasta y abastecer a la población, para eso necesitamos recursos y queremos contar con recursos propios para llevar adelante todas estas gestiones», remarcó.

En cuanto salud, dijo que le plantearon al ministro Zampieri y al gobernador «la posibilidad de una avión sanitario adecuado para ingresar a la puna por las distancias y por las condiciones climaticas».

«Catamarca no tiene un avión preparado para las condiciones climáticas y la presión atmosférica que tenemos en la Puna.

Las empresas mineras están utilizando este tipo de aviones para ingresar que son más sofisticados.

Hace unos días tuvimos un accidente, si hubiese sido grave hubiésemos tenido complicación a la hora del traslado. Asi es, que es algo que planteamos para que

se analicen las posibilidades», expresó Cusipuma como otro de los ejes mencionados.

En materia turística, puso en relieve que el pasado viernes inauguraron la ampliación de la Hostería Municipal con 44 plazas nuevas. «Estas se suman a las que ya tenemos, porque no hay un parate en turismo, todo el año recibimos visitantes. Ahora hay un contingente que está llegando, por eso vamos ampliamos nuestra capacidad hotelera», remarcó.

En cuanto a las oficinas del Correo, el intendente mostró su preocupación ante la posibilidad concreta del cierre. «Eso es un punto en contra para nosotros porque todos los jubilados y pensionados cobran en la oficina del Correo, si se cierra el lugar, nuestros abuelos tendrán que ir a Belén a cobrar. Estamos preocupados por ese tema, no sabemos cómo lo vamos a manejar más adelante, estamos analizando la situación. Lamentablemente estamos recibiendo toda la problemática de la economía nacional», apuntó.