Tras su exitoso lanzamiento el año pasado, la Music Academy de Martin Garrix continúa seleccionando artistas emergentes para que se unan a un programa exclusivo de tres días en STMPD Studios, con sede en Ámsterdam, en noviembre.

El DJ hizo el anuncio en redes sociales con un video:

super excited to launch the Music Academy together with @jblaudio for the second year in a row!! apply at the link in bio. #JBLMusicAcademy https://t.co/0PLm9gFO46 pic.twitter.com/0081LsMrla

— MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) March 5, 2024