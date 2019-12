Martin Scorsese reveló que The Irishman podría ser su última película

A sus 77 años, Martin Scorsese contó que The Irishman podría ser su última película como director. Por un lado, cree que el cine hoy no deja espacio para otras películas que no sean de superhéroes. Por otro, cree que quiere dedicarse a otras cosas.

“Los cines han sido comandados por películas de superhéroes. Sabes, solo gente volando, golpeando y chocando. Que esta bien si queres verlo, es solo que no hay espacio para otro tipo de películas. No se cuantas mas puedo hacer. Quizás hasta acá llegue. La última“, reveló el director en una entrevista para The Guardian.

¿Estás de acuerdo con la declaración?