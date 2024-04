A días del lanzamiento de su quinto disco, Vampire Weekend publicó “Mary Boone”, escrita por su cantante Ezra Koenig y producida por Ariel Rechtshaid y Koenig.

La canción -que lleva el nombre de una de las figuras más influyentes del mundo del arte de Nueva York de la década de 1980- llega acompañada de un video dirigido por Andrew Nisinson, que muestra al rapero Despot conduciendo desde Nueva Jersey a Manhattan a través del túnel Lincoln.

“Mary Boone” es el cuarto sencillo del quinto álbum de Vampire Weekend, Only God Was Above Us, que se publicará el 5 de abril.

