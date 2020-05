¡Más series gratis! HBO liberó más contenido en su plataforma

¡HBO sigue con su plan de alegrarnos un poco la cuarentena! La compañía anunció que liberó más contenido en su plataforma de streaming, es decir que cualquiera pueda acceder de manera gratuita a algunas de sus producciones.

A partir de ahora, y por 15 días más podrás ver la primera temporada de cuatro de las series más populares de HBO. Estas son The Night of; Band of Brothers; y dos de las más aclamadas por el público: Years and Years y True Detective.

Te contamos un poco de cada una:

The Night Of

La miniserie, que fue estrenada en 2016, cuenta la historia de John Stone, un abogado que debe defender a Nazir ‘Naz’ Kahn, un estudiante de ascendencia paquistaní que fue acusado de asesinar a una mujer en Nueva York. Te Night Of es una producción que va revelando algunos tintes políticos, sociales y culturales mientras Naz espera su juicio.

Los 8 episodios de la única temporada de la serie están disponibles gratis.

Band of Brothers

Band of Brothers nació en el año 2001 con la producción de Steven Spielberg y Tom Hanks. Es una serie basada en la novela de Stephen Ambrose y fue protagonizada por Tom Hardy, acompañado de un elenco conformado por Damian Lewis, Matthew Leich, Ron Livingston, entre otros.

Los 10 episodios de la producción que muestra la historia de un cuerpo de paracaidistas americanos de la Segunda Guerra Mundial, ya se pueden ver gratis en HBO.

Years and Years

Ideal para el contexto, Years and Years es una serie distópica en la que conocemos a los Lyons: una familia que, a medida que pasan los años, va viendo lo inestable que es el mundo. La serie presenta un mundo donde lo político, económico y social, se rompe en la forma que se concibe.

Years and Years se pregunta: ¿quién dijo que las cosas debían de ser de cierta manera? Mirá los seis episodios de la serie de forma gratuita en la plataforma.

True Detective

Los ocho episodios de la primera de True Detective ya se pueden ver gratis en HBO. La serie presenta a dos detectives, Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que terminan siendo pareja.

Cohle y Hart deben encontrar a un asesino, pero su investigación y sus pesadillas, se extienden por 17 años. Todo navega en una línea del tiempo confusa que arranca en 1995 cuando sucede el crimen, hasta la reaparición de Cohle cuando reabren el caso.

¿Cómo hago para poder ver estas series de HBO de forma gratuita?

Lo único que tenes que hacer es descargar la app de HBO Go, que está disponible en App Store y en Google Play, para iOS y para Android, respectivamente. También podes ingresar a través de este enlace.

Dentro de la app o del sitio tenes que ir a la sección Explora HBO Go o Descubre HBO Go, ¡y listo!