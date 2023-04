El sábado 8, en el último partido de la jornada, en cancha de Centro de Empleados de Comercio, el equipo anfitrión y puntero de la categoría, recibía la visita del actual escolta, Círculo Médico, que iba en busca apoderarse de la punta.

CÍRCULO MÉDICO C.E.C.

Los dirigidos por Chuky Luna desde el minuto cero domino las acciones, en la primera etapa, los locales no se encontraban en el terreno, no tuvieron presión ofensiva, fueron escasas las llegadas sobre el arco defendido por Puig. La zona del medio campo estaba rodeada por Corzo, Castillo y Nieva de los visitantes. El que más insinuaba en llegar al gol fue el galeno, que contó con el punzante ataque de López y Gordillo, asistido por Emilio Calderón. El visitante buscaba constantemente el arco rival, promediando la primera parte tras una habilitación de el Chino Vargas para el Picante Gordillo que se manda y define por debajo de la humanidad del arquero y decreta el 1 a 0. Se abrió el marcador y el partido, rápidamente en otra contra, le queda para el zurdito López el MVP Most Valuable Player (Jugador más valioso o Jugador mejor valorado de la cancha) y la pone en los piolines 2 a 0. Y al descanso.

En el inicio del segundo tiempo Luna quería golear y manda toda su artillería, sale Corzo, ingresa el Ratón Rivera y el equipo se equilibro en el juego. Con el transcurrir de los minutos todo era para el conjunto de La Carrera, quien tuvo ventaja por contar con jugadores “todo terreno” y que “no se cansan nunca”. Como el Picante Gordillo y el Zurdito López, mas el acompañamiento de Miguel Correa que estaba en cancha que le dio mas profundidad a los atajes. El fondo renovado con el ingreso de Bracamonte, Medina y el debut de «El mamón» Albarracín. Fue un monologo de errar oportunidades, mas una penal que la ejecuta Correa y se la ataja el buen arquero Silva. Se llevó el «Para que te traje Migueeeelll»

La sorpresa que los locales nunca se encontraron en el juego, será una mala tarde, de quienes venían punteros de la categoría. Luego de tantas oportunidades para aumentar en los pies del Picante Gordillo que no las pudo concretar, llego una bola para el maestro Ratón Rivera por izquierda recibe una pelota, abrió el pie y la cruzó a la izquierda de Silva y llego el tercero, partido liquidado.

De esta manera los galenos de la Máster son mas puntero que nunca.

Fuente: El Chasqui Digital

