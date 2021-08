Durante una entrevista, Matt Damon reconoció que durante el rodaje de “Ford V Ferrari” se sintió tan frustrado que hasta pensó en abandonar la actuación.

“Me tomé dos años de descanso y empezaba a trabajar de nuevo. Es mucho tiempo. El primer día que estuve en el set me puse estos pantalones y como que había estado evitando el hecho de que iba a trabajar. Así que tomé los pantalones y los estrené, y tenía un sombrero de vaquero que no se sentía cómodo en mi cabeza”, ,recordó Damon en una entrevista con The Off Camera Show.

“Caminaba, estábamos rodando en Willow Springs y hacía como 100 grados. De camino al set pensé: ‘Esto es realmente estúpido. Esto es una cosa realmente estúpida. Lo que elegí hacer con mi vida es realmente estúpido’”, agregó.

Sin embargo, el actor explicó que luego se dio cuenta que en realidad estaba afrontando una profunda crisis en su vida “Venía de esta inseguridad porque había salido de un par de años muy duros en los que había perdido a mi padre, y había pasado el último año en el hospital con él. Había pasado por esta crisis existencial con mi padre al final de su vida, de modo que creo que debajo de ese sentimiento de: ‘Esto es estúpido,’ escondía: ‘Tengo miedo, no puedo hacer esto’, y hacía tiempo que no me sentía así”, aseguró.

The post Matt Damon reveló cuál fue la película que lo hizo querer abandonar la actuación first appeared on Metro 95.1.