Maya Hawke compartió un nuevo adelanto de su tercer disco. El sencillo llega acompañado de un videoclip dirigido por Alex Ross Perry. “Dark” le sigue al lanzamiento del mes pasado de la canción “Missing Out”, que la actriz (hija de Ethan Hawke y Uma Thurman) estrenó en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

“Dark es una canción de amor cortante y seca sobre una relación que lucha por encontrar su equilibrio. Se trata de intentar resolver la mezcla de historia y dolor que dos personas traen a un nuevo amor para encontrar el camino a seguir. El estribillo lo escribí hace unos años, cuando sufría un ataque de ansiedad a la hora de dormir: Me tumbaba en la cama con el temor de que si me dejaba dormir, mi cerebro olvidaría cómo respirar y moriría mientras dormía. Vi a un médico que me dijo que tenía que aceptar la muerte. Me dijo que si lo aceptaba, podría dormir y probablemente… no moriría. Tenía razón, no me morí. Y escribí esta canción para celebrarlo”, dijo la artista sobre su tema adelanto.

Chaos Angel, el nuevo disco de Maya Hawke, estará disponible el 31 de mayo.

