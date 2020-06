‘Me apuntaron con una pistola en la cara’: el robo que sufrió un jugador del Milan

Momentos de tensión vivió el futbolista Samu Castillejo cuando fue asaltado por dos sujetos que lo apuntaron con un arma mientras iba a comprar a un supermercado en Italia.

El mediocampista del AC Milan relató lo vivido en conversación con El Larguero de la Cadena Ser. “Estaba volviendo y pasaba por el supermercado, uno que queda cerca de casa. Estaba lleno de gente, a plena luz del día”, señaló el español de 25 años.

“Cuando estaba estacionado, vi que se acercaban dos chicos en una moto. Venían muy rápido. En ese momento pensé que me querían robar. Todo tenía mala pinta”, agregó según recoge Marca.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @samucastillejo (@samucastillejo) el 3 de Nov de 2019 a las 4:34 PST

Aunque el jugador relata que cerró la puerta del auto no sirvió de mucho, ya que los adolescentes lo apuntaron con un arma y lo obligaron a entregar sus pertenencias. “Me pidió que abra la puerta. No sé quién estaba más nervioso. Era plena luz del día, y mucha gente miraba”, señala.

El ex Villarreal recuerda que todo pasó muy rápido y que no tuvo tiempo ni para pensar. “Todo ocurrió tan rápido. El me seguía apuntando en la cara, incluso cuando me sacaba el reloj”, señala.

Castillejo puso la denuncia en la policía, quienes al poco tiempo dieron con los asaltantes. “Los encontraron a 500 kilómetros, aún conservaban el reloj. Eran dos jóvenes con residencia en Nápoles”, dice.

El jugador agradece el actuar de la policía, aunque sabe que lo más importante no es lo material sino que está a salvo. “Barato no era el reloj, pero más allá de lo material, que al fin de cuentas no sirve, lo importante es que no me ha pasado nada”.

“Fue el susto de que te apunten con una pistola en la cara. En una situación así, creo que toda persona actuaría como lo hice y le daría el reloj. Uno tiene el susto en el cuerpo y hacen lo que te piden”, concluyó.

Foto: Shutterstock