‘Me gustaría vivir la experiencia’: Messi no descarta jugar en Estados Unidos

“Por aquí siempre serás bienvenido Leo”, fue la respuesta que recibió desde la Major League Soccer.

El vínculo entre Lionel Messi y el FC Barcelona termina en seis meses, por lo que varios clubes están expectantes sobre la decisión que tomará el delantero sobre su futuro.

Uno de los clubes que más ha sonado para fichar al argentino es el Manchester City, donde podrá reunirse con Pep Guardiola y su amigo personal Sergio Agüero.

La oferta que le haría el club inglés es un contrato de cinco años, que contempla tres en Inglaterra y otros dos en New York City, de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Estados Unidos.

Hay que recordar que Khaldoon Al Mubarak es presidente del City, equipo que a su vez es dueño del New York City de Estados Unidos, entre otros, como el Melbourne City de Australia y el Montevideo City Torque de Uruguay.

Messi no se cierra a la posibilidad de jugar en la MLS. “Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora”, dijo en una reciente entrevista con el sitio La Sexta.

La Major League Soccer se hizo eco de las declaraciones de la estrella del Barcelona y le mandó un mensaje para tentarlo. “Por aquí siempre serás bienvenido Leo”.

Por aquí siempre serás bienvenido Leo. pic.twitter.com/76qMrYt1kO — MLS Español (@MLSes) December 28, 2020

Sin embargo, Messi aclaró que aún no ha tomado ninguna decisión y que está enfocado en terminar de la mejor manera la temporada. “No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos”.

“Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí”, agregó el futbolista.

Además, expresó sus intenciones de seguir ligado al club catalán después de su retiro del fútbol. “Yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire”.

“Es una historia de amor desde muy chiquito con el club y la ciudad. Termine como termine, no se debe manchar todo lo que supuso mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final”, señaló.

