Medios ingleses aseguran que Messi ya llegó a acuerdo para jugar en el Manchester City

La incertidumbre sobre el futuro profesional de Lionel Messi parece llegar a su fin. Así lo aseguran medios ingleses, que han informado que el argentino ya tiene un arreglo con el Manchester City por cinco temporadas, tres de ellas para jugar en Inglaterra y otras dos en Estados Unidos, en la franquicia que el City Group tiene en Nueva York y que participa en la MLS.

“Messi llegó a un acuerdo de cinco años con el City Football Group por valor de 623 millones de libras (unos 700 millones de euros) para pasar tres temporadas en el Manchester City antes de unirse al New York City FC de la MLS”, publicó la BBC en su cuenta deportiva de Twitter.

