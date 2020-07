Meghan Markle sorprendió con un ‘perfecto español’ en una visita a una ONG

Meghan Markle y el príncipe Harry visitaron la semana pasada Homeboy Industries, una organización benéfica en Los Ángeles, donde la duquesa de Sussex mostró sus habilidades culinarias para personas en riesgo de exclusión social por la crisis del coronavirus.

Pero la actriz también sorprendió con su excelente manejo del español. “Habló español perfectamente con una mujer joven”, dijo a la revista People el padre Greg Boyle, el jefe de la iniciativa que conoce desde hace más de 20 años a Meghan y a su madre.

THANK YOU to Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, for their visit yesterday! Our Bakery & Café teams were thrilled to have them work alongside us to #FeedHOPE to Los Angeles | Credit: The Duke and Duchess of Sussex

Help provide hope today: https://t.co/IlNLw33nL9 pic.twitter.com/HDFusnhmkk

— Homeboy Industries (@HomeboyInd) June 24, 2020