Mel C de las Spice Girls contó cómo fue su pelea con Victoria Beckham hace 20 años

Mel C, la Spice Girl deportista conocida como “Sporty Spice“, reveló una pelea que tuvo con Victoria Beckham, “Posh Spice“, 23 años atrás. Según narra, eso generó una larga enemistad que le provocó trastornos alimenticios y depresión.

La pelea, según cuenta, tuvo lugar en los Brit Awards en 1997, donde las chicas fueron invitadas a pocos meses de sacar “Wannabe”, que rápidamente se convirtió en un éxito. Ahí fue donde protagonizó una fuerte discusión con la ahora empresaria de moda Victoria Beckham. En una entrevista para Desert Island Discs de Radio 4 dijo que “hubo una pequeña pelea entre Victoria y yo. Le pedí que se fuera. Me dijeron que si ese comportamiento volvía a ocurrir, entonces sería yo la que iba fuera“. “Pensar que podría haber arruinado eso y perderlo todo… comencé a ser muy, muy dura conmigo misma. Creo que ahí es donde surgieron algunos de mis problemas. No podía permitirme relajarme porque si lo hacia podría arruinarlo todo“, agregó.

La artista explicó que, después de que los gerentes que manejaban la banda amenazaran con despedirla por el incidente, ella empezó a ser “mucho más dura conmigo misma”, lo que le costó diversos problemas de salud. Mel C admite que trató de ocultar sus trastornos alimenticios y recuerda el “alivio” que sintió cuando le diagnosticaron depresión. “Creo que mi cuerpo realmente se hizo cargo de mi mente“, dijo. “Fue un gran alivio porque pensé: ‘hay un nombre para lo que me pasa y me pueden ayudar“.

La cantante, que posteriormente tuvo cierto éxito como solista y fue figura de teatro musical, ahora cree que debería haber abandonado la banda antes de tiempo. “Me quedé un poco más de lo que quería. Mucho de eso fue porque estaba muy mal. Estaba luchando por estar en compañía de las chicas. Sabía que me tenía que ir porque tenía que recuperarme”.

¿Qué es de su vida? Ahora, su tiempo se reparte entre su hija de 10 años y su propio sello discográfico “Red Girl”. El año pasado fue parte del reencuentro de las Spice Girls sobre los escenarios (sin Victoria), algo que fue muy criticado por el público debido a la mala calidad de sonido, por lo que los presentes catalogaron la vuelta como “decepcionante“.