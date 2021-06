A casi 15 años del estreno de “El diablo viste a la moda”, Meryl Streep hizo una dramática confesión sobre el rodaje. En la película, Streep interpreta a Miranda Priestly, la fría editora de la revista de moda “Runway”.

En una reunión organizada via Zoom por Entertainment Weekly, la actriz contó que durante el rodaje del film trató a sus colegas de elenco como lo hubiese hecho su personaje y no le gustó. “Fue horrible. Me sentí fatal. Podía escuchar a todos reír. Estaba tan deprimida y dije: ‘Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe’. Esta es la última vez que hago un personaje así”, aseguró.

Sin embargo, la protagonista de “El diablo viste a la moda”, Anne Hathaway, aseguró que gracias a la actitud de Streep ella pudo construir mejor su personaje: “Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidado”, explicó.

The post Meryl Streep hizo una dramática confesión sobre el rodaje de “El diablo viste a la moda” first appeared on Metro 95.1.