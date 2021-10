Meryl Streep, Kit Harrington y David Schwimmer se unen en una nueva serie

Se viene un proyecto muy ambicioso que tratará sobre el cambio climático y entre su elenco ya cuenta con figuras de la talla de Meryl Streep, Kit Harrington y David Schwimmer.

Se trata de “Extrapolations”, una miniserie antológica sobre el cambio climático cuyo hilo conductor será la Tierra. Abordará cómo está cambiando el planeta debido a nuestras acciones cotidianas, y cada uno de los 8 episodios será una pequeña ficción.

