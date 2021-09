Metallica: Lars Ulrich habló de un posible nuevo álbum

Lars Ulrich habló recientemente con Eddie Trunk en el programa “Trunk Nation With Eddie Trunk” y emocionó a los fans de Metallica con lo que dijo.

Entre otros temas, además del #30 aniversario del ‘Black Album’, señaló que aunque no podría dar una fecha precisa de lanzamiento, la banda está trabajando en un nuevo álbum.

Cuando se le preguntó al músico sobre este tema, Ulrich señaló: “Estamos en ese camino. No sé si está lo suficientemente cohesionado como para llamarlo disco, pero estamos mojando los pies”.

Y luego continuó: “Hemos tratado de mantenernos ocupados. Hicimos lo del autocine el verano pasado. Hicimos un evento de All Within My Hands en noviembre. Hicimos [The Late Show With Stephen] Colbert. Mañana actuamos en [Jimmy] Kimmel [Live!]. Estamos comprometidos. Y estamos creando a cierto nivel. Es demasiado pronto para hablar de un disco o de un calendario o algo así. Pero estamos ocupados. Y es emocionante pensar en las posibilidades. Ahora mismo estamos muy rejuvenecidos y listos para volver”.

Otra declaración que va en este mismo sentido es la que hizo James Hetfield este año, quien reveló que Metallica había escrito 10 nuevas canciones.

Sin embargo, este año la banda estuvo poniendo toda su energía en el 30 aniversario de su disco “Black Album”. A modo de celebración, prepararon un disco con versiones de medio centenar de artistas, entre los que se encuentran: Juanes, Elton John, Miley Cyrus, Weezer, J Balvin, y St. Vincent, entre otros.

