Michael B. Jordan reveló cómo perdió un importante papel en su carrera

Durante una entrevista, Michael B. Jordan, el protagonista de “Sin Remordimiento” reveló que en 2013 se presentó a un casting para “Star Wars: El Despertar de la Fuerza”, el film dirigido por J. J. Abrams.

“Probablemente, fue mi peor audición hasta la fecha”, aseguró Jordan en una entrevista con Variety.

En ese sentido, el actor recordó que le costó mucho interpretar el guion que le dieron. “Creo que no podía entender algunas de las aristas, cuando lees para estos proyectos de alto nivel, en realidad no hay cosas específicas de las que puedas tomarte”, explicó Jordan y agregó: “Todo es muy vago, todo se mantiene en secreto. Cuando estaba leyendo, simplemente no podía conectar con el rol. Definitivamente, arruiné esa oportunidad, sin dudas”.

