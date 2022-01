Mick Jagger, obsesionado con Instagram

La primera vez que Mick Jagger -de 78 años- nos demostró que entendía Instagram fue en la primavera de 2019. Eso fue cuando Mick, que tuvo que someterse a principios de año a un procedimiento cardíaco, apareció en nuestros feeds a mediados de mayo en pantalones de chándal negros y una camisa blanca, girando gloriosamente a través de un estudio de baile al ritmo de los Wombats. Sin que dijera una palabra, supimos que Sir Mick se pondría bien.

Hubo muchas publicaciones desde entonces -imágenes tontas del pasado; homenajes al Dr. John, a Little Richard y a su querido compañero de banda Charlie Watts; una petición para ayudar a las víctimas de una erupción volcánica en el Caribe-, pero las publicaciones de Jagger en IG se aceleraron el pasado septiembre, cuando los Stones se reagruparon para completar su gira No Filter. Ahí estaba Mick, mirando a los ciervos mientras hacía senderismo en Tennessee. O posando frente al Gateway Arch en San Luis.

¿Y qué hay de aquella noche del miércoles en Charlotte en la que Mick apareció, entre las sombras, tomando una cerveza fuera del Thirsty Beaver Saloon?

Con la gira de los Stones ya terminada, Jagger habló por teléfono con The Washington Post sobre su hábito de Instagram y comentó:

“No lo hago sólo para hacer fotos de Instagram. Más que nada lo hago para salir, porque no quiero estar metido en una habitación de hotel viendo la tele. Pero, quiero decir, te da un poco de gracia, es divertido. Siempre que tengo la oportunidad de pasear me digo – Oh, eso será una buena foto, es divertidísimo. No las publico todas de una. Algunas son demasiado raras- Pero lo bueno es que ves cosas raras, conoces a gente y la saludas”.

“Arranqué con este gusto particular o entretenimiento en nuestras giras anteriores. La verdad es que las redes sociales se han vuelto más populares. La gente no se fijaba tanto antes como ahora. Cuando lo hice desde ese bar, ya sabes, el bar Beaver que salí a disfrutar de una cerveza sin mi custodia; me puse una gorra y estando allí ninguna persona se dio cuenta, solo cuando al otro día subí la foto en mi IG pensé, bueno si es así de esta manera, esto es bastante divertido.”

