Miguel Bosé ‘desapareció’ de Internet y las redes sociales

Hace un tiempo que Miguel Bosé viene haciendo noticia por sus polémicas declaraciones en lasque cuestiona la veracidad de la pandemia del coronavirus.

“Nos quieren matar”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter hace un par de semanas, donde compartió una publicación en la que se indicaba que a medida que aumenta la vacunación también lo hacen los fallecidos.

Después convocó a una marcha antimascarillas. “Chicos y chicas, mañana la concentración por fin será de 18:00 a las 19:00, sólo una hora, es decir de las 6:00 a las 7:00 de la tarde”, dijo llamando para que asistieran a la manifestación a la que él no se presentó.

No es primera vez que el artista español genera polémica a raíz del coronavirus. Hace un tiempo aseguró que la pandemia era una gran mentira de los gobiernos. Incluso se fue en contra del fundador de Microsoft, Bill Gates.

“Pretende que la humanidad sea su laboratorio personal. Este señor está muy mal, muy mal y hay que pararle los pies”, escribió en su cuenta de Twitter junto a un video que cuestiona las vacunas que está desarrollando el magnate estadounidense.

Sin embargo, esas publicaciones ya no se pueden revisar, ya que desaparecieron. “Esta página no está disponible”, se lee en Instagram. “Este contenido no está disponible en este momento”, dice Facebook.

Ostras: ya no están la cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de Miguel Bosé pic.twitter.com/ARlNDHchib — ¿Qué mal puede hacer? (@qmph_es) August 29, 2020

Aún no se sabe si las publicaciones y cuentas fueron borradas por el propio cantante español o si fue censurado por Twitter y Facebook, en el marco de su campaña de verificar y eliminar publicaciones con contenido que llamen a la desinformación.

Su “desaparición” de Internet generó diversas reacciones de los usuarios que intentaron explicarse su abrupta “salida” de las redes sociales.

Foto: Twitter