El presidente electo, Javier Milei, en una entrevista con Alejandro Fantino tras

ganar el balotaje el domingo último aclaró qué pasará con la coparticipación

federal una vez que comience su gestión. Al ser consultado por el periodista, el

líder de La Libertad Avanza aseguró que lo “sorprende” que le pregunten del tema.

En esta línea, aludió a la “campaña del miedo” previa al balotaje y señaló que una

modificación a la ley de coparticipación es potestad del Congreso. También se

dirigió a los gobernadores para señalarles que “no deberían tener ningún miedo”.

En la entrevista, el presidente electo explicó que “para modificar esa ley, tiene que

pasar por el Senado -y ser aprobada- por unanimidad”. “No deberían tener ningún

miedo”, dijo en referencia a los mandatarios provinciales que expresaron su

preocupación por la situación presupuestaria de los próximos cuatro años teniendo

en cuenta las manifestaciones que el propio Milei había realizado sobre la

coparticipación.

“No podría modificar la coparticipación, de hecho, la Constitución del ´94 exigía

tener una nueva ley de coparticipación y las características que están diseñadas

para cambiar dicha ley hace que no pase y nunca pasan” esgrimió el futuro jefe de

Estado nacional. También apuntó que “es como otras tantas mentiras que han

dicho” de su espacio a lo largo de la campaña y citó otra de sus propuestas que

generaron controversia en los últimos meses.

En este sentido, rescató que “dicen que vamos a privatizar la educación, la

educación es responsabilidad de las provincias”. “No tienen gollete esas

acusaciones” resumió su postura ante los dos tópicos planteados. En cuanto a la

educación continuó aclarando cómo será la situación de las universidades y señaló

que las casas de altos estudios son “un caso bastante particular”.

“La educación tiene asignado 6 puntos del PBI de gasto público y cerca del 70 por

ciento, o sea más de 4 puntos, se lo llevan las universidades. Tenés 45 por ciento

de pobres, 10 por ciento de indigentes, dos tercios de los chicos son pobres. Vos

para llegar a educarte, antes tuviste que formarte intelectualmente, la cuestión

física del cerebro, tenés que estar bien de salud”, apuntó contra el presupuesto

destinado a Educación.

En ese sentido aclaró: “La reforma en educación es una de las cosas que nosotros

dijimos para las reformas de tercera generación, a 40 años aproximadamente”. Y

agregó: “Con suerte vamos a poder terminar con las reformas de primera

generación en un gobierno. Si todo nos sale bien vamos a poder cumplir eso”.

Por otra parte, se refirió a la campaña de Unión por la Patria (UxP) y dijo que el

candidato Sergio Massa puso “los recursos del Estado para aniquilar a un ser

humano”. En esa línea sostuvo que los asesores del ministro de Economía

quisieron sembrar “el terror en la gente”, con una serie de videos en los que decían

“pestes” de su persona. Sobre este eje, citó al expresidente Carlos Menem para

indicar que prefiere no mirar al pasado. “Vos no manejás mirando el espejo

retrovisor”, expresó parafraseando al exmandatario nacional.

Transición

Ayer finalmente se reunieron el presidente Alberto Fernández con el mandatario

electo Javier Milei en la Quinta de Olivos, luego de varias idas y vueltas sobre la

reunión en la que comenzó a coordinarse el traspaso de mando del 10 de

diciembre. En un breve comunicado, el Gobierno informó que la reunión tuvo “el

objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos

designados por ambos”.