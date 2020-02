Millie Bobby Brown cumplió años y compartió un mensaje anti bullying en las redes

La joven Millie Bobby Brown, conocida por su personaje “Eleven” de Stranger Things, cumple 16 años. Nacida en Marbella, y con una belleza imposible de evitar, la ya no tan niña conquistó nuestros corazones interpretando a esa niña extraña de poderes especiales que ganó fama mundial gracias a la plataforma de Netflix.

Hoy mismo, el día de su cumpleaños, la actriz compartió en las redes sociales un video anti-bullying con un mensaje conmovedor:

“Creo que los cambios tienen que ser no solo para mi generación sino para la que sigue. Los últimos años no fueron fáciles, lo admito. Hay momentos en que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me causaron dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada. Continuaré haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje para hacer el cambio”.

“Centrémonos en lo que necesita cambiar y espero que este video le informe sobre las cosas que suceden detrás de escena de los titulares y las luces intermitentes” escribió la actriz y cerró el mensaje diciendo: “No se preocupen, siempre encontraré una forma de sonreír“.

El texto está acompañado por un video donde además de imágenes de diferentes momentos de su vida, se pueden leer recortes de diarios. Los titulares dicen: “Millie Bobby Brown criticada por un estilo adulto“, “La estrella de Stranger Things deja Twitter después de sufrir cyberbullying” y “Millie Bobby Brown se fue de Twitter después de ser acusada de homofóbica con un meme“.

En sus exitosos años de carrera, Millie Bobby Brown no solo se ocupó de ganar terreno en la pantalla, sino también se supo desempeñar como empresaria. ‘Florence By Mills’ es la marca creada por la actriz, que vende productos de cosmética y está inspirada en su bisabuela. La línea de maquillaje se caracteriza por su estilo juvenil, vegano, ‘cruelty free’ y ‘low cost’. En las primeras semanas de su lanzamiento, se agotaron todos sus productos con lo cuál rápidamente se convirtió en un éxito de la industrial del make up.

Su lado social también es una característica que la destaca, tanto es así que en 2018, con solo 14 años, fue nombrada embajadora de Unicef marcando el récord en ser la más joven en la historia de la fundación cumpliendo ese rol.

A Millie la vamos a disfrutar nuevamente en la anunciada Stranger Things 4 y también esta preparando el film ‘A Lost Time’, producido por ella y su hermana.