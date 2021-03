¿Millie Bobby Brown se suma a DC Comics?

Con el éxito de Stranger Things, Millie Bobby Brown se convirtió en una de las actrices del momento.

Durante la promoción de Godzilla vs Kong, Brown habló con ComicBook, que le preguntó si había estado en contacto con Marvel y DC para unirse a alguno de sus futuros proyectos. “He participado en muchas negociaciones. Solo haría algo que me parezca correcto, así que cuando llegue, hablaremos de ello“, dijo.

Al parecer DC Comics quiere hacer una nueva película de Batgirl / Barbara Gordon y están negociando con Brown para que interprete a la heroína de Gotham.

