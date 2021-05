Mirá a Chris Pratt y Omar Sy en la primera foto de “Jurassic World: Dominion”

Dirigida por Colin Trevorrow, la nueva película de “Jurassic World” se llamará “Dominion”.

Si bien todavía no hay muchos detalles del nuevo film de la saga, la revista Empire compartió una foto en la que se ve a Chris Pratt, el protagonista y a Omar Sy filmando una de las escenas con Trevorrow.

En la entrevista que publicó la revista, el director recordó lo que sucedió el día que tuvieron que suspender el rodaje por el inicio de la cuarentena. “En el último día que estuvimos rodando no supe oficialmente que cerrábamos hasta unas tres horas antes de terminar. Estábamos grabando en un granero viejo e industrial”, contó Trevorrow.

Además, el director hizo hincapié en que no quería que hubiese tensión en el set debido a la noticia. “Los productores Alexandra Derbyshire, Pat Crowley y yo tuvimos una conversación telefónica con Universal y todos acordamos que era lo correcto. Pero todavía teníamos un día de rodaje que terminar. Empezaron los susurros, pero no queríamos comprometer ese momento de la película haciéndolo en tensión. Así que lo grabamos y luego nos fuimos a casa tres meses. Y ese día está en la película. No volvimos a grabarlo”, recordó.

