Mirá el nuevo video del proyecto musical de Paris Jackson, la hija de Michael

The Soundflowers, el nuevo proyecto musical de la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, y su compañero Gabriel Glenn, han lanzado hoy su EP debut homónimo que se puede escuchar a través de Apple Music y Spotify.

Jackson y Glenn se conectaron por primera vez en el marco de Sunset Strip después de que ella viera un show de este último con los TrashDögs.

Con Jackson alentada a compartir su propia música por primera vez, entraron al estudio con el productor Mike Malchicoff (King Princess) y el mezclador ganador del GRAMMY Rob Kinelski (Billie Eilish). Los resultados están muy lejos del linaje pop de Jackson, con The Soundflowers enfocándose en cambio en sonidos acústicos e indie folk con toques de “bluegrass country y beach reggae”.

Hablando de su primer EP en un comunicado de prensa, Jackson dijo: “Mucha de nuestra música, algunas de las canciones del EP y algunas de las canciones que aún están por llegar son sobre el dolor. Estoy seguro de que para muchos saldrá como emo y triste, y eso está bien. Pero mi esperanza es que brinde consuelo a aquellos que se sienten como yo cuando escribí las canciones, especialmente “Geronimo”.

Me gustaría que los oyentes que resuenan con las letras sepan que no están solos. Se siente bien saber que la gente escuchará nuestra música y me verá como soy. Esta es la primera oportunidad que he podido compartir mi viaje a mi manera”.

Junto con The Sunflowers, la banda da a conocer “Your Look (Glorious)”. El clip proviene de King’s Son Productions, la producora del hermano de Paris, Michael “Prince” Jackson Jr. Además de producir el video, Jackson Jr. filmó y dirigió ciertas escenas.